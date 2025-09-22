Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Telkomsel, IOH, & XLSmart Punya Cara Jitu untuk Lawan Peretasan Akun

Senin, 22 September 2025 – 00:24 WIB
Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dan XLSmart resmi meluncurkan inisiatif bersama Telco API (Application Programming Interface) Alliance. Foto: Telkomsel

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dan XLSmart resmi meluncurkan inisiatif bersama Telco API (Application Programming Interface) Alliance.

Ketiga perusahaan telekomunikasi itu bertujuan untuk mempercepat standardisasi protokol Telco API di Indonesia dengan mengadopsi standar internasional Camara.

Direktur Planning and Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam mengatakan kolaborasi ini terwujud atas semangat maju bersama dalam membangun ekosistem digital nasional yang berdaya dan berkelanjutan.

Melalui Telco API Alliance, Telkomsel menegaskan konsistensinya dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk menghadirkan solusi yang berguna bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perlindungan dari kejahatan digital.

"Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen Telkomsel untuk membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat agar semakin berdaya saing di era digital,” ungkap Wong Soon dalam siaran persnya, Minggu (21/9).

Sementara itu, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, M Danny Buldansyah mengatakan kerja sama ini merupakan contoh nyata dari komitmen operator telekomunikasi di Indonesia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dari sektor teknologi dan digitalisasi.

"Ini menjadi bagian dari perjalanan tanpa akhir Indosat Ooredoo Hutchison dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” ungkap M Danny.

Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSmart, Andrijanto Muljono menyatakan bergabung dalam Telco API Alliance merupakan langkah penting bagi XLSMART untuk menghadirkan inovasi digital yang lebih inklusif dan aman.

