Telkomsel Rilis iPhone 17 Series dengan Paket Bundling Halo+, Bayar 12 dapat 24

Jumat, 17 Oktober 2025 – 20:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel resmi menghadirkan jajaran produk terbaru Apple yang terdiri dari iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max pada Jumat (17/10).

Bersamaan dengan kehadiran ponsel itu, perusahaan telekomunikasi Indonesia tersebut menghadirkan paket bundling Halo+ iPhone Bold 100k 24 bulan.

Program itu menawarkan skema cukup membayar 12 bulan bisa mendapatkan langganan 24 bulan.

Paket itu tersedia dengan harga spesial Rp 1.332.000 (termasuk pajak) dari harga normal Rp 2.109.000.

Pelanggan akan mendapatkan paket data 58 GB dan data eSIM 10 GB tiap bulan.

Ada juga kuota telpon 80 menit dan 80 SMS tiap bulan, yang dapat digunakan ke semua operator.

Di samping uty tersediasatu extra benefit tanpa biaya tambahan berupa layanan digital Disney+ Hotstar, Google Play Pass, Vidio, Capsyl, TREND, Noice, WeTV, Langit Musik Premium, atau Fita.



Pelanggan dapat membeli di ragam channel pembelian, seperti GraPARI Kota Kasablanka Jakarta, GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta, Blibli offline store , Blibli.com, Digimap, Digiplus, Erafone, Hello Store, dan iBox dengan cara:

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng mengungkapkan promo paket bundling Halo+ iPhone Bold 100k 24 Bulan secara resmi Telkomsel hadirkan mulai hari ini.