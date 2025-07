Telkomsigma dan Alibaba Cloud Berkolaborasi Gelar Acara Women in Tech

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsigma telah lebih 16 tahun memfokuskan diri untuk berkontribusi penuh dalam mendukung pemanfaatan teknologi pada berbagai segmen industri melalui bisnis portofolionya, yaitu IT Services, Cloud, dan Cybersecurity.

Sebagai wujud dukungan terhadap digitalisasi industri di bidang ICT, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom itu menunjukkan komitmennya melalui penyelenggaraan acara Women in Tech dengan tajuk 'Leading Through Innovation: Drive Digital Transformation in Tech Business', beberapa waktu yang lalu.

Kolaborasi event antara Telkomsigma dan Alibaba Cloud ini mengangkat peran women leaders dari berbagai sektor industri mendorong perusahaan melakukan transformasi dan adopsi teknologi digital.

Direktur Utama Telkomsigma Dwi Sulistiani dan para Women Leaders saat acara Women in Tech "Leading Through Innovation: Drive Digital Transformation in Tech Business', beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Telkomsigma

Digitalisasi merupakan salah satu kunci utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam program Asta Cita yang digaungkan pemerintah guna menyejahterakan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi di berbagai segmen industri dan seluruh lapisan masyarakat menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi digital.

Direktur Utama Telkomsigma Dwi Sulistiani menyampaikan acara ini bukan hanya sebagai ajang berbagi pengalaman dan strategi dari para ahli dan pelaku industri dalam mengakselerasi transformasi digital.

Namun, kata dia, acara tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui insight dari women leaders di industri.