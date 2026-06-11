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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tema FIFA World Cup 2026 Penuhi McDonald’s, dari Menu hingga Kesempatan Nonton Final

Kamis, 11 Juni 2026 – 18:56 WIB
Tema FIFA World Cup 2026 Penuhi McDonald’s, dari Menu hingga Kesempatan Nonton Final - JPNN.COM
Peluncuran kampanye World Cup 2026 oleh McDonald's Indonesia. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Euforia FIFA World Cup 2026 mulai terasa di gerai-gerai McDonald’s Indonesia.

Sebagai official sponsor, perusahaan menghadirkan kampanye "FIFA World Cup Goes to McDonald’s" yang membawa nuansa Piala Dunia ke berbagai sudut restorannya.

Tak sekadar menghadirkan dekorasi bertema sepak bola, McDonald’s juga menyiapkan menu edisi khusus, koleksi suvenir, aktivitas interaktif, hingga hadiah utama.

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Apa itu? Kesempatan menyaksikan langsung final FIFA World Cup 2026 di New York, Amerika Serikat.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan perayaan tersebut bertepatan dengan usia ke-35 McDonald’s Indonesia.

Oleh karena itu, perusahaan ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momen yang dapat dirasakan bersama oleh masyarakat, bukan hanya ditonton dari layar kaca.

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Salah satu program yang dihadirkan ialah FIFA World Cup Meal, paket menu spesial yang tersedia dalam kemasan bertema FIFA.

Setiap pembelian dilengkapi Gelas Legenda Bola edisi terbatas yang dikemas dalam format blind box.

McDonald's menghadirkan kampanye "FIFA World Cup Goes to McDonald’s" yang membawa nuansa Piala Dunia ke berbagai sudut restorannya.

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TAGS   World Cup 2026  McDonald's  Piala Dunia 2026 
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