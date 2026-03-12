Teman Bumil & Parenting Hadirkan Ruang Refleksi Bagi Pasangan Agar Makin Harmonis di Bulan Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Mengusung semangat kebersamaan di bulan suci, Teman Bumil & Parenting menghadirkan ruang refleksi melalui buka puasa bersama bertajuk “Ramadan Pertama KITA: Keluarga Islami Penuh Cinta”.

Acara yang dihadiri oleh 110 peserta, yang terdiri dari 50 pasangan komunitas dan 5 pasangan Key Opinion Leader (KOL) menjadi upaya menjaga keharmonisan di tengah kesibukan mengasuh anak.

Terdapat dua pakar dari sudut pandang berbeda yang dihadirkan dalam kegiatan itu. Mereka adalah penceramah Ustad Encep Sehabudin, M.Pd dan psikolog Ayoe Sutomo, M.Psi.

Dalam sesi tausiah, Ustaz Encep Sehabudin menekankan bahwa pernikahan adalah ibadah panjang yang harus dilandasi niat karena Allah.

Dia menekankan bahwa ketika pernikahan dilandasi niat karena Allah, pasangan suami istri akan lebih mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

“Ketika menikah karena Allah, pasangan tidak hanya fokus pada kebahagiaan sesaat, tetapi juga pada bagaimana saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi niat yang lurus dan komitmen untuk saling menjaga dapat menjadi kunci untuk tetap mempertahankan keharmonisan.

Dia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik, saling menghargai, serta memperkuat ibadah bersama sebagai fondasi hubungan yang kokoh.