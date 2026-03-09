Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Temani Liburan Keluarga, CitraRaya Tangerang Punya Wisata Rekreasi hingga Belanja

Senin, 09 Maret 2026 – 20:20 WIB
Temani Liburan Keluarga, CitraRaya Tangerang Punya Wisata Rekreasi hingga Belanja - JPNN.COM
CitraRaya Tangerang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang menghadirkan berbagai pilihan Rekreasi di Tangerang dalam satu kawasan terpadu. Foto: dok Ciputra Group

jpnn.com, JAKARTA - Selain bersilaturahmi, suasana menjelang Lebaran juga sering dimanfaatkan untuk berlibur singkat.

Head Dept. Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo mengatakan sebagai salah satu township terbesar yang dikembangkan oleh Ciputra Group di wilayah barat Jakarta, CitraRaya Tangerang tidak hanya menjadi kawasan hunian.

Namun, juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang menghadirkan berbagai pilihan Rekreasi di Tangerang dalam satu kawasan terpadu. 

“Dengan luas lebih dari 2.760 hektar, beragam fasilitas hiburan, area komersial, hingga pusat kuliner, kawasan ini cocok untuk musim liburan,” ujar Raymond.

Dia menjelaskan bagi keluarga yang ingin menikmati wahana bermain, Theme Park World of Wonders menjadi salah satu destinasi favorit dalam daftar pusat wisata di Tangerang. 

Taman rekreasi ini menghadirkan berbagai wahana permainan yang ramah anak dan keluarga, lengkap dengan miniatur keajaiban dunia yang menarik untuk dijelajahi. “Anak-anak dapat bermain sambil belajar, sementara orang tua menikmati suasana rekreasi yang nyaman,” jelas Raymond.

Pilihan lainnya di kawasan CitraRaya Tangerang adalah Water World CitraRaya. 

Water park ini menawarkan berbagai kolam renang dan seluncuran air yang cocok untuk segala usia, sehingga menjadi tempat favorit keluarga untuk menikmati kesegaran air dan menghabiskan waktu santai menjelang libur Lebaran.

TAGS   CitraRaya Tangerang  rekreasi  Wisata  Lebaran  Kuliner 
