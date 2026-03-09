Temani Liburan Keluarga, CitraRaya Tangerang Punya Wisata Rekreasi hingga Belanja

jpnn.com, JAKARTA - Selain bersilaturahmi, suasana menjelang Lebaran juga sering dimanfaatkan untuk berlibur singkat.

Head Dept. Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo mengatakan sebagai salah satu township terbesar yang dikembangkan oleh Ciputra Group di wilayah barat Jakarta, CitraRaya Tangerang tidak hanya menjadi kawasan hunian.

Namun, juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang menghadirkan berbagai pilihan Rekreasi di Tangerang dalam satu kawasan terpadu.

Baca Juga: Citra Raya Tangerang Hadirkan Destinasi Kuliner untuk Berbuka Puasa

“Dengan luas lebih dari 2.760 hektar, beragam fasilitas hiburan, area komersial, hingga pusat kuliner, kawasan ini cocok untuk musim liburan,” ujar Raymond.

Dia menjelaskan bagi keluarga yang ingin menikmati wahana bermain, Theme Park World of Wonders menjadi salah satu destinasi favorit dalam daftar pusat wisata di Tangerang.

Taman rekreasi ini menghadirkan berbagai wahana permainan yang ramah anak dan keluarga, lengkap dengan miniatur keajaiban dunia yang menarik untuk dijelajahi. “Anak-anak dapat bermain sambil belajar, sementara orang tua menikmati suasana rekreasi yang nyaman,” jelas Raymond.

Baca Juga: Pemberantasan Korupsi Berpengaruh Signifikan Terhadap Citra Pemerintah Prabowo

Pilihan lainnya di kawasan CitraRaya Tangerang adalah Water World CitraRaya.

Water park ini menawarkan berbagai kolam renang dan seluncuran air yang cocok untuk segala usia, sehingga menjadi tempat favorit keluarga untuk menikmati kesegaran air dan menghabiskan waktu santai menjelang libur Lebaran.