Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tembus 1.000 Gerai di Indonesia, MOMOYO Rilis Seri Cokelat Baru dan Kolaborasi PIMOO

Kamis, 11 Desember 2025 – 15:02 WIB
Tembus 1.000 Gerai di Indonesia, MOMOYO Rilis Seri Cokelat Baru dan Kolaborasi PIMOO - JPNN.COM
Gerai Momoyo. Foto: momoyo

jpnn.com, JAKARTA - Brand minuman populer asal Indonesia, MOMOYO, mencatat tonggak baru di industri pada 6 Desember 2025.

MOMOYO mengumumkan jumlah gerainya di Indonesia melampaui 1.000 outlet.

Pencapaian itu menjadikannya salah satu jaringan minuman teh dan es krim dengan pertumbuhan tercepat di tanah air.

Baca Juga:

Bersamaan dengan pencapaian tersebut, MOMOYO meluncurkan seri es krim cokelat generasi terbaru serta memperkenalkan kolaborasi strategis dengan IP capybara populer, PIMOO.

Tiga momentum tersebut dirilis serentak dan langsung memicu lonjakan perhatian publik.

Hanya dalam 24 jam, eksposur MOMOYO di berbagai platform digital menembus 300 juta tayangan, menjadikannya salah satu kampanye brand paling fenomenal menjelang akhir 2025.

Baca Juga:

Acara peluncuran sukses menarik perhatian. Momen paling mencuri perhatian terjadi ketika pasangan selebritas Willie dan Vilmei hadir sebagai bintang tamu.

Willie tampil dengan kostum karakter PIMOO, memberikan kejutan romantis kepada Vilmei.

Brand minuman populer asal Indonesia, MOMOYO, mencatat tonggak baru di industri pada 6 Desember 2025. Dengan jumlah melampaui 1.000 gerai di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minuman teh dan es krim  es krim cokelat  momoyo  gerai momoyo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp