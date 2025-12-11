Tembus 1.000 Gerai di Indonesia, MOMOYO Rilis Seri Cokelat Baru dan Kolaborasi PIMOO

Kamis, 11 Desember 2025 – 15:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand minuman populer asal Indonesia, MOMOYO, mencatat tonggak baru di industri pada 6 Desember 2025.

MOMOYO mengumumkan jumlah gerainya di Indonesia melampaui 1.000 outlet.

Pencapaian itu menjadikannya salah satu jaringan minuman teh dan es krim dengan pertumbuhan tercepat di tanah air.

Bersamaan dengan pencapaian tersebut, MOMOYO meluncurkan seri es krim cokelat generasi terbaru serta memperkenalkan kolaborasi strategis dengan IP capybara populer, PIMOO.

Tiga momentum tersebut dirilis serentak dan langsung memicu lonjakan perhatian publik.

Hanya dalam 24 jam, eksposur MOMOYO di berbagai platform digital menembus 300 juta tayangan, menjadikannya salah satu kampanye brand paling fenomenal menjelang akhir 2025.

Acara peluncuran sukses menarik perhatian. Momen paling mencuri perhatian terjadi ketika pasangan selebritas Willie dan Vilmei hadir sebagai bintang tamu.

Willie tampil dengan kostum karakter PIMOO, memberikan kejutan romantis kepada Vilmei.