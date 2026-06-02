Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tembus 16 Besar Indonesia Open 2026, Jojo Pengin Juara

Selasa, 02 Juni 2026 – 16:37 WIB
Tembus 16 Besar Indonesia Open 2026, Jojo Pengin Juara - JPNN.COM
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat bertanding di 32 Besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Open 2026 Super 1000 menjadi salah satu target terbesar bagi Jonatan Christie.

Pemain peringkat lima dunia itu berharap bisa merebut gelar juara. Jojo -panggilan Jonatan belum pernah menjuarai Indonesia Open.

Jojo mengatakan hal itu setelah memenangi babak pertama Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Baca Juga:

Dia menang melawan Jia Heng Jason Teh (Singapura) 21-18, 21-15.

“Indonesia Open adalah salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Saya ingin melakukan yang terbaik, Terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per match dulu,” katanya.

Meski menang dua gim langsung di babak pertama, Jojo mengaku masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Baca Juga:

"Sedikit masih adaptasi di awal-awal gim. Di setiap turnamen, babak pertama itu pasti enggak mudah," ujarnya.

Jojo berpeluang untuk jumpa juniornya, Alwi Farhan, di babak kedua, dengan catatan, Alwi mengalahkan Lakshya Sen (India) malam ini. (pbsi/jpnn)

Jojo berpeluang untuk jumpa juniornya, Alwi Farhan, di babak kedua Indonesia Open 2026 Super 1000.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Open 2026  Jojo  Jonatan Christie  Alwi Farhan  Lakshya Sen  Indonesia Open 
BERITA INDONESIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp