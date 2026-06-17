Tembus 7,04 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Kepri Melesat Masuk 5 Besar Tertinggi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sukses menembus jajaran lima besar tertinggi di Indonesia dengan capaian luar biasa sebesar 7,04 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan I-2026.

"Perekonomian Kepri triwulan I berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia memaparkan lima provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di triwulan I tahun ini adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, sebanyak lima daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan di atas rata-rata nasional, yaitu Kota Batam tumbuh sebesar 5,78 persen, lalu Kabupaten Karimun 6,14 persen, Kabupaten Bintan 6,34 persen, Kabupaten Natuna 15,37 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 18,80 persen.

Sementara dua daerah lain, kata Amalia, pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Lingga sebesar 4,48 persen, dan Kota Tanjungpinang 5,23 persen.

"Secara umum, seluruh wilayah Kepri ini memiliki beragam aktivitas dan potensi ekonomi yang luar biasa," ujarnya.

Lanjutnya ia menjelaskan untuk di Tanjungpinang, potensi ekonomi didominasi usaha besar makan dan minum, khususnya kedai kopi.

Kemudian di Batam, potensi ekonomi didominasi kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan dan pusat perbelanjaan.