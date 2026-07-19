Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Tembus Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Mengalahkan Vietnam

Minggu, 19 Juli 2026 – 05:37 WIB
Tembus Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Mengalahkan Vietnam - JPNN.COM
Pevoli Fauzan Nibras saat berlaga pada semifinal ajang SEA V Cup 2026 melawan Vietnam di Candon City Arena, Sabtu (18/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia tembus final putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Candon City Arena, Sabtu (18/7) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22).

Asisten pelatih Timnas voli Indonesia, Nur Widayanto menyebut kemenangan yang diraih anak asuhannya tidak mudah.

Baca Juga:

Wajar sejak awal laga Vietnam berupaya menekan utamanya saat situasi serve.

“Kami punya kendala di gim pertama saat kami kesulitan membangun serangan karena serve mereka cukup keras. Dari situasi tersebut receive kami tidak bagus sehingga serangan tidak berjalan.”

“Kami mencoba menenangkan para pemain sehingga akhirnya bisa keluar dari tekanan tersebut dan memenangkan laga,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (18/7).

Baca Juga:

Kemenangan itu mengantarkan Farhan Halim dan kolega berjumpa Kamboja pada partai puncak.

Sebelumnya tim asuhan Samaeth Nouv itu membuat kejutan dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17) melawan Thailand.

Timnas voli putra Indonesia tembus final putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai susah payah mengalahkan Vietnam, Sabtu (18/7)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  final SEA V Cup 2026  SEA V Cup  Reidel Toiran 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp