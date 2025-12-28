Tembus Jalur Darat, 7 Mobil Tangki Pertamina Pasok BBM ke SPBU Bener Meriah

jpnn.com, BENER MERIAH - PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah terus berjalan.

Pada 27 Desember 2025, sebanyak tujuh unit mobil tangki diberangkatkan dari Storage Hub Mobil Tangki Blang Rakal pada pukul 21.00 WIB dan tiba di empat SPBU di Kabupaten Bener Meriah secara bertahap pada pukul 23.30 hingga 00.30 WIB.

Distribusi dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan Patwal oleh APH setempat (2 motor trail Koramil Pintu Rime Gayo), di tengah kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Mobil tangki tersebut menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Storage Hub Mobil Tangki yang berada di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah, dengan menyalurkan BBM jenis Pertalite sebanyak 48 kiloliter dan Biosolar sebanyak 8 kiloliter.

Setelah proses penyaluran selesai, seluruh mobil tangki kembali dengan selamat dan tiba di Blang Rakal pada pukul 04.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan Pertamina terus mengupayakan pendistribusian energi ke wilayah terdampak bencana dengan berbagai alternatif jalur.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, penyaluran BBM ke Bener Meriah dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Pasokan yang disalurkan langsung didistribusikan ke empat SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Fahrougi dalam keterangannya, Minggu (28/12).

Adapun empat SPBU yang menerima penyaluran BBM tersebut meliputi SPBU 13.245409 di Jalan Bandara Rembele, Kelurahan Wih Pesam; SPBU 14.245105 di Jalan Raya Takengon–Bireuen KM 75; SPBU 14.245428 di Jalan Raya Bireuen–Takengon KM 10; serta SPBU 14.245464 di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar.