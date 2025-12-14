Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tembus Medan Sulit, PSI Tapsel Antar Bantuan untuk Korban Longsor di Sangkunur

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:47 WIB
Tembus Medan Sulit, PSI Tapsel Antar Bantuan untuk Korban Longsor di Sangkunur - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Foto: dok sumber

jpnn.com, TAPANULI SELATAN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur.

Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah akses yang masih sangat terbatas.

Ketua DPD PSI Tapanuli Selatan Stephen Yordan mengatakan relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi.

“Medan jalan menuju lokasi sangat sulit. Di sana banyak rumah tertimbun longsor dengan korban jiwa sembilan orang, di mana dua orang masih belum ditemukan,” katanya kepada wartawan, Minggu (14/12).

Stephen mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kampung yang terisolasi akibat longsor, salah satunya Desa Huta Tongah, Kecamatan Sangkunur.

Akses jalan menuju wilayah tersebut terputus karena tertimbun longsor setebal sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 200 meter.

Dia menambahkan, kebutuhan mendesak warga masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya bantuan sembako di Desa Huta Tongah, Dolok Kampung Baru, dan Pasir Bidang.

“Di sana terdapat kurang lebih 288 kepala keluarga,” jelas Stephen.

Ketua DPD PSI Tapanuli Selatan Stephen Yordan mengatakan relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi korban tanah longsor

