Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Tembus Pasar Global, Ekspor Raya 459 Ton Durian Beku dari Palu ke Tiongkok

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:24 WIB
Tembus Pasar Global, Ekspor Raya 459 Ton Durian Beku dari Palu ke Tiongkok - JPNN.COM
Keberhasilan ekspor 459 ton durian beku dari Palu ke Tiongkok menunjukkan produk unggulan Sulawesi Tengah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PALU - Sebanyak 17 kontainer dengan total 459 ton durian beku senilai Rp 42,5 miliar resmi diberangkatkan dari Palu menuju Tiongkok pada Rabu (16/4).

Ekspor yang dilaksanakan di PT Duco Food Indonesia ini menjadi momentum penting dalam mendorong komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar internasional.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Pantoloan Galih Seno Prabowo mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan secara optimal guna mendukung kelancaran ekspor daerah.

Baca Juga:

Menurut Galih, keberhasilan ekspor durian beku ini menunjukkan produk unggulan Sulawesi Tengah memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Pelepasan ekspor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara pelepasan dilakukan secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Sahat Manor Panggabean bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Baca Juga:

Turut hadir pula Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan serta Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

Mengusung tema 'Sulawesi Tengah Menuju Raja Durian Dunia', kegiatan ini menegaskan besarnya potensi daerah sebagai salah satu sentra penghasil durian di Indonesia.

keberhasilan ekspor 459 ton durian beku dari Palu ke Tiongkok menunjukkan produk unggulan Sulawesi Tengah memiliki daya saing tinggi di pasar global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor durian  durian beku  pasar global  Bea Cukai Pantoloan  Bea Cukai  Palu  Tiongkok 
BERITA EKSPOR DURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp