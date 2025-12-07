Tembus Wilayah Terisolasi di Tapteng, Tim SAR Temukan 1 Korban Longsor

jpnn.com - TAPANULI TENGAH - Tim SAR Gabungan menembus wilayah terisolasi di Desa Muara Sibuntuon, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, pada operasi pencarian hari ke-12, Sabtu (6/12). Tim SAR Gabungan menemukan satu korban banjir dan tanah longsor bernama Fatieli Hulu (50) dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi.

"Korban bernama Fatieli Hulu, 50 tahun yang ditemukan pada pukul 15.29 WIB dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga dari Posko SAR Gabungan di Pandan, Tapanuli Tengah.

Setelah mengevakuasi dari lokasi penemuan, Tim SAR Gabungan bersama warga Muara Sibuntuon, Sibabangun, membawa korban ke rumah keluarga untuk proses pemakaman. "Kami sampaikan dukacita mendalam,” ungkapnya.

Dia memastikan proses pencarian dan pertolongan korban banjir disertai longsor akan ditingkatkan menyusul personel dan logistik perbantuan dari beberapa daerah, seperti Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah, sudah mulai berdatangan. “Kami mengapresiasi seluruh unsur yang turut bekerja di lapangan,” katanya.

Fokus operasi SAR ke depan dilakukan melalui penyisiran tim regu darat di sepanjang area yang terdampak, dengan dukungan pemantauan udara terbatas melalui drone untuk memetakan tempat-tempat potensial.

Putu Arga berhara dengan skema tersebut operasi SAR berjalan lebih progresif mengingat masih 169 warga dilaporkan hilang di wilayah Tapteng, setidaknya sampai dengan Sabtu.

"Terkait pengiriman logistik tetap dilaksanakan menggunakan helikopter Bolkow BO-105 HR-1521, termasuk ke wilayah Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, yang hingga kini akses daratnya masih terbatas," kata dia. (antara/jpnn)