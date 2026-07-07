Tempat Khusus Suhardiman Amby di Kuansing Ini Digeledah KPK

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah balai khusus milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau Suhardiman Amby.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah kepala dinas perkebunan Kuansing dalam pengembangan kasus suap jabatan.

Tim Penyidik KPK menggeledah Balai Datuk Panglimo Dalam di Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Senin pagi (6/7/2026).

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Bangunan tersebut merupakan balai khusus Suhardiman Amby ketika berada di Inuman.

Tampak sejumlah mobil minibus dan satu kendaraan patroli polisi parkir di samping balai tersebut. Beberapa personel polisi bersenjata panjang berjaga di sekitar balai tersebut.

Sebelum penggeledahan di balai ini, KPK juga sudah melakukan kegiatan serupa di rumah milik Kadisbun Kuansing berinisial AYP, pada Minggu malam (5/7).

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Menurut informasi dihimpun, kadisbun tersebut sedang tidak berada di rumah dan proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Pantauan di lokasi, sejumlah penyidik KPK yang mengenakan rompi bertuliskan "KPK" berada di rumah itu selama satu jam.