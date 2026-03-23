JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tempat Pengesolan Ban Mobil Terbakar pada Hari Ketiga Lebaran Idulfitri 2026

Senin, 23 Maret 2026 – 16:22 WIB
Tempat pengesolan ban mobil di Palembang terbakar pada Senin (23/3/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Tempat pengesolan ban mobil di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Palembang, terbakar pada Senin (23/3/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Peristiwa tersebut sempat mengejutkan warga sekitar di tengah suasana hari raya Idulfitri 2026 di hari ketiga.

Aldi (22) salah satu warga yang kos di Pahlawan Palembang menerangkan bahwa api diduga berasal dari ban mobil.

"Api diduga berasal dari ban mobil, tetapi untuk penyebab pastinya belum tahu," terang Aldi saat ditemui di lokasi kebakaran.

Sementara Edi (65) warga setempat mengatakan dirinya melihat api sudah membumbung tinggi.

"Tadi saya tidur, bangun-bangun api sudah membesar," kata Edi singkat.

Setidaknya ada enam mobil pemadam kebakaran (Damkar) Kota Palembang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Pantauan di lokasi petugas damkar masih berjibaku memadamkan api.(mcr35/jpnn)

Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Cuci Hati

