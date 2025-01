Temuan Litbang Kompas Jadi Tanda Kinerja Prabowo-Gibran Dirasakan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebutkan kerja pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari menjabat mulai dirasakan rakyat menyikapi temuan teranyar Litbang Kompas.

“Hasil survei Litbang Kompas itu gambaran suara akar rumput masyarakat yang benar-benar merasakan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Eddy melalui keterangan persnya, Selasa (21/1).

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni mencapai 80,9 persen.

Eddy mengaku bersyukur muncul temuan Litbang Kompas yang menandakan kebijakan Prabowo-Gibran sudah sesuai jalur.

"Kami bersyukur karena dengan survei ini berarti masyarakat percaya bahwa arah kebijakan Pak Prabowo sudah on the right track,” lanjutnya.

Doktor Ilmu Politik FISIP UI itu melanjutkan hasil survei Litbang Kompas menjadi refleksi kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang memastikan tidak ada rakyat yang ditinggalkan.

Misalnya, kata Eddy, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar dan berdampak langsung ke sisi kebutuhan anak.

"Paket stimulus bantuan sosial 38 Triliun, penghapusan utang UMKM dan Nelayan, hingga kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah adalah sederet kebijakan yang benar-benar langsung berdampak untuk masyarakat,” ujar dia.