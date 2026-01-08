Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen

Kamis, 08 Januari 2026 – 18:04 WIB
Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen - JPNN.COM
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. Foto: Dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menangkap adanya jurang pemisah antara beberapa partai dengan konstituen mereka masing-masing setelah membaca temuan terbaru LSI Denny JA.

"Menunjukkan adanya kesenjangan aspirasi konstituen partai dengan apa yang ingin diperjuangkan partai terkait pilkada," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (8/1).

Diketahui, LSI Denny JA menyatakan konstituen pemilih partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, PDIP, PKS, Demokrat, hingga NasDem menolak wacana pilkada melalui DPRD.

Baca Juga:

Sementara itu, data survei yang sama menyatakan konstituen PAN terbelah rata menyikapi wacana pilkada melalui DPRD. Setengah setuju dan sisanya menolak.

Namun, partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, dan NasDem malah menyetujui wacana pilkada melalui DPRD.

Jamiluddin menyebutkan fenomena itu menandakan aspirasi konstituen tak sejalan dengan sikap Golkar-Gerindra cs.

Baca Juga:

Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan partai seharusnya bisa menjaring aspirasi konstituen sebelum bersikap terhadap wacana pilkada melalui DPRD.

"Dengan begitu, tidak akan terjadi kesenjangan aspirasi konstituen dengan yang diperjuangkan partai," kata dia.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menangkap adanya jarak antara Golkar cs dengan konstituen setelah muncul temuan LSI Denny JA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  Gerindra  LSI Denny JA  PKB  Demokrat  PDIP 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp