Temuan Punden Berundak Baru di Situs Cibalay Perkuat Warisan Budaya Prasejarah

jpnn.com, BOGOR - Balai Pelestari Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat mengungkap temuan punden berundak baru di kawasan Situs Cibalay, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

Temuan tersebut memperkuat kekayaan warisan budaya prasejarah Jawa Barat dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Punden berundak tersebut ditemukan melalui kegiatan delineasi dan inventarisasi potensi cagar budaya yang berlangsung selama dua pekan, yakni 24 November hingga 5 Desember 2025.

Kegiatan ini melibatkan tim arkeologi, pemetaan geodesi, dokumentasi visual, akademisi, pemerintah daerah, serta dukungan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan masyarakat setempat.

Ketua Tim Delineasi, Lia Nuri Rahmawati, mengatakan tim berhasil menginventarisasi 38 titik potensi cagar budaya, dengan 33 titik di antaranya merupakan temuan baru. Salah satu temuan paling menonjol adalah struktur punden berundak berskala besar.

“Struktur punden berundak ini memiliki tujuh hingga sepuluh teras dengan tinggi mencapai sekitar 20 meter. Temuan ini menjadi kejutan besar bagi tim karena ditemukan menjelang akhir kegiatan,” ujar Lia.

Dia menjelaskan, struktur tersebut menunjukkan adanya modifikasi kontur alam yang jelas dan mencerminkan praktik ritual masyarakat prasejarah.

Situs Cibalay sendiri dikenal sebagai kawasan pemujaan leluhur yang merepresentasikan tradisi budaya megalitik Nusantara.