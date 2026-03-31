JPNN.com - Nasional - Hukum

Temuan TAUD di Kasus Andrie Yunus Mengejutkan, Diduga Bukan 4 Pelaku, Waduh

Rabu, 01 April 2026 – 02:31 WIB
Kuasa hukum aktivis KontraS Andrie Yunus, Airlangga Julio, dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/Devi Nindy

jpnn.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap temuan yang mengindikasikan keterlibatan banyak pihak dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Temuan ini didsampaikan berdasarkan hasil investigasi awal yang masih terus dikembangkan TAUD.

Kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. (Reuters: Willy Kurniawan)

Airlangga Julio elaku kuasa hukum Andrie Yunus mengatakan tim telah mengidentifikasi sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

"Setidaknya dalam kasus Andrie Yunus itu ada 16 orang pelaku yang sudah berhasil kami identifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan, identifikasi tersebut tidak hanya mencakup jumlah pelaku, tetapi juga peran masing-masing pada saat kejadian berlangsung.

"Ini belum termasuk di luar daripada 16 orang itu, misalnya tidak tertangkap oleh pantauan kami, belum termasuk pertanggungjawaban komando," katanya.

Temuan tersebut menurutnya mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berperan di luar pelaku lapangan.

Andrie Yunus  Penyiraman Air Keras  Kontras  Komnas HAM  Aktivis KontraS 
