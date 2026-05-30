Temui Gibran di Istana Wapres, Perdiski Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus pusat Perkumpulan Pendidik Siswa Kristen Indonesia (Perdiski) menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming untuk audiensi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (29/5)

Audiensi tersebut membahas penguatan peran pendidik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, dibahas pula tentang cara memperkuat pendidikan karakter dan spiritualitas generasi muda.

Ketua Umum Panitia Musyawarah Nasional (Munas) II Perdiski, Riovold Yulianto menyampaikan Gibran memberikan arahan khusus, agar organisasi profesi ini mengambil peran proaktif di garis depan pendidikan nasional.

"Garda terdepan dalam memperjuangkan, selain kesejahteraan, juga perlindungan guru dan juga bagaimana peningkatan kualitas pendidikan kita," kata Riovold seusai audiensi.

Selain itu, menurut Riovold, Gibran juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan dan workshop berkelanjutan.

Riovold menyebut pihanya diminta untuk sering membuat workshop untuk para guru secara intens.

"Supaya apa? Kualitas pendidik juga akan semakin maju. Di satu sisi kesejahteraan, tetapi kualitas juga harus juga dikedepankan," tuturnya.