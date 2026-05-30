Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Temui Gibran di Istana Wapres, Perdiski Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:39 WIB
Temui Gibran di Istana Wapres, Perdiski Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik - JPNN.COM
Perdiski temui Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus pusat Perkumpulan Pendidik Siswa Kristen Indonesia (Perdiski) menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming untuk audiensi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (29/5)

Audiensi tersebut membahas penguatan peran pendidik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, dibahas pula tentang cara memperkuat pendidikan karakter dan spiritualitas generasi muda.

Baca Juga:

Ketua Umum Panitia Musyawarah Nasional (Munas) II Perdiski, Riovold Yulianto menyampaikan Gibran memberikan arahan khusus, agar organisasi profesi ini mengambil peran proaktif di garis depan pendidikan nasional.

"Garda terdepan dalam memperjuangkan, selain kesejahteraan, juga perlindungan guru dan juga bagaimana peningkatan kualitas pendidikan kita," kata Riovold seusai audiensi.

Selain itu, menurut Riovold, Gibran juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan dan workshop berkelanjutan.

Baca Juga:

Riovold menyebut pihanya diminta untuk sering membuat workshop untuk para guru secara intens.

"Supaya apa? Kualitas pendidik juga akan semakin maju. Di satu sisi kesejahteraan, tetapi kualitas juga harus juga dikedepankan," tuturnya.

Pengurus pusat Perdiski menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming untuk audiensi di Istana Wapres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perdiski  wapres gibran rakabuming raka  Perkumpulan Pendidik Siswa Kristen Indonesia  kesejahteraan pendidik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp