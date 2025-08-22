Temui Gubernur Pramono, Yenny Wahid Pakai Emblem One Piece

Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengenakan emblem One Piece yang dipasang di hijabnya.

Emblem One Piece itu dia kenakan saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (22/8).

Menurut Yenny, tayangan One Piece memang sudah menjadi tontonannya sejak lama.

Baca Juga: Sekjen Demokrat Setuju Aparat Tertibkan Bendera One Piece

“Saya cuma ingin mengatakan bahwa One Piece tidak usah ditakuti, tidak perlu diberangus, tidak perlu dihapus, ini ekspresi saja justru harus menjadi instrospeksi dari pejabat,” ucap Yenny.

Dia meminta para pejabat tak perlu takut dengan simbol One Piece yang digunakan masyarakat karena hanya tokoh kartun.

“Kenapa rakyat mengambil simbol One Piece? Kenapa rakyat mau mengutarakan ekspresinya dengan memakai tokoh fiktif karena ada ketidakpuasan, itu yang harus jadi introspeksi kita semua,” jelasnya.

Aktivis Nahdlatul Ulama itu mewanti-wanti para pejabat dan wakil rakyat untukc

melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik.