JPNN.com - Daerah - Riau

Temui Massa Pengunjuk Rasa, Irjen Heryawan Minta Maaf & Ajak Demonstran Doakan Affan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:04 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menemui massa demonstran di depan Mapolda Riau di Jalan Pattimura Pekanbaru, Jumat (29/8/2025). Foto: Humas Polda Riau untuk jpnn.com

jpnn.com, PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Herry Heryawan menemui langsung ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan markasnya, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (29/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Herimen -panggilan akrab Irjen Herry- menyampaikan permintaan maaf sekaligus belasungkawa atas  meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

“Pertama saya merasa senang dan bangga, teman-teman semua bisa datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, secara pribadi dan sebagai Kapolda Riau beserta seluruh jajaran, saya meminta maaf atas kejadian yang menimpa saudara kita di Jakarta. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Herimen di hadapan massa.

Menurut Herimen, jajaran Polda Riau, termasuk tingkat polres hingga polsek telah melaksanakan salat gaib seusai jumatan untuk mendoakan almarhum Affan.

Selain itu, Herimen juga mengajak masyarakat menghadiri tahlilan di Masjid Raya An-Nur, Pekanbaru, pada malam ketiga terhitung sejak meninggalnya Affan 

“Besok malam, bada Isya, saya harap rekan-rekan semua bisa hadir. Kita bersama doakan almarhum,” tambahnya.

Abiturien Akpol 1996 itu juga menyatakan personel Polri yang terlibat dalam kematian Affan akan diusut tuntas dan diberi tindakan hukum seadil-adilnya.

Herimen menegaskan komitmennya membuka pintu kritik dan saran dari seluruh lapisan masyarakat.

