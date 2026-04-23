JPNN.com - Ekonomi - Makro

Temui Menkeu China, Purbaya Tegaskan Tak Perlu Khawatir Soal Utang Whoosh

Kamis, 23 April 2026 – 16:37 WIB
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Cina terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia selalu memegang teguh janji dan kontrak yang telah disepakati untuk menjaga kredibilitas negara.

Hal itu diungkapkan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an beberapa waktu yang lalu terkait restrukturisasi utang Whoosh.

Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah menemui titik temu.

"Jadi, pihak China enggak usah khawatir, Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji, itu, kan, kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional," tutur Menkeu Purbaya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/4).

Menurut Purbaya, seluruh tahapan perundingan mengenai kewajiban keuangan proyek tersebut dipastikan telah selesai dilakukan.

Menkeu Purbaya menegaskan saat ini pemerintah hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hasil akhirnya kepada publik.

Purbaya juga telah menjelaskan perkembangan terbaru ini juga telah dibahas dalam pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan China.

Dia menekankan penyelesaian restrukturisasi ini sangat berkaitan dengan hubungan kerja sama jangka panjang antara kedua negara.

