Temui Pengungsi Tanah Gerak Tegal, Gubernur Ahmad Luthfi segera Siapkan Hunian Sementara

jpnn.com - TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga pemulihan jangka panjang, serta relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman.

Gubernur menginstruksikan supaya hunian sementara untuk pengungsi sesegera mungkin disiapkan.

Ahmad Luthfi menyampaikan itu saat rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2).

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan, jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” kata dia.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah harus menyiapkan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) secara terencana.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus di-backup,” ujarnya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2). Foto: Humas Pemprov Jateng.