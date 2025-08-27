Close Banner Apps JPNN.com
Temui Prabowo, Bahlil dan Pengurus Golkar Bahas Perkembangan Bangsa

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:37 WIB
Temui Prabowo, Bahlil dan Pengurus Golkar Bahas Perkembangan Bangsa
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran pimpinan partai seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (27/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan ada sejumlah hal yang dibahas oleh dirinya dan jajaran partai saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, jajaran partai beringin itu berdiskusi dengan sangat konstruktif terkait perkembangan bangsa bersama Prabowo.

Bahlil dan para pimpinan Partai Golkar berdiskusi dengan Prabowo kurang lebih dua jam di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8).

“Kami melakukan diskusi yang sangat konstruktif, terkait dengan berbagai perkembangan yang ada di bangsa kita,” ucap Prabowo.

“Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, MBG, kemudian koperasi merah putih, sekolah rakyat,” lanjutnya.

Bahlil menuturkan bahwa diskusi dengan kepala negara itu tidak hanya berbicara tentang Indonesia saat ini, tapi mengenai jalannya pemerintahan Prabowo yang didukung oleh partai-partai koalisi.

“Sudah barang tentu itu kita semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu memastikan bahwa partainya akan mendukung Prabowo di 2029 untuk melanjutkan kepemimpinan.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan ada sejumlah hal yang dibahas saat bertemu Presiden Prabowo.

