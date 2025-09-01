Temukan Bahagia, OKAAY Bicara Soal Perpisahan

jpnn.com, JAKARTA - Duo pop alternatif, OKAAY akhirnya mempersembahkan karya terbaru yang berjudul Temukan Bahagia.

Lagu tersebut lahir dari kesadaran bahwa perpisahan, meski menyakitkan, terkadang jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati.

Temukan Bahagia mengangkat realitas yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu hubungan yang kandas bukan karena perselingkuhan atau kekerasan, melainkan karena perbedaan visi, misi, dan sifat yang tidak bisa dipaksakan menyatu.

Baca Juga: OKAAY Persembahkan Lagu Biru untuk Sang Vokalis

Lewat lagu tersebut, OKAAY seolah mengingatkan bahwa perpisahan bisa jadi langkah awal untuk membuka lembaran baru, menemukan kedamaian dan tentu saja menemukan bahagia.

Grup beranggotakan Okin dan Kay itu mengungkapkan, banyak orang sulit merelakan yang disayangi hanya karena rasa nyaman yang sudah terbiasa, meski kenyataannya penuh luka. Ketakutan akan kesendirian dan memulai kembali seringkali jadi penghalang terbesar.

Melalui Temukan Bahagia, OKAAY ingin menguatkan para penikmat musik Indonesia sekaligus penggemar untuk tidak takut melangkah maju, karena kebahagiaan sejati bisa jadi justru menanti di ujung perpisahan.

"Jangan takut buat memulai kembali saat keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Tenang, kamu baru putus, aku malah sudah cerai," ungkap Okin OKAAY.

Proses pembuatan single tersebut juga memiliki kisah unik. OKAAY bersama manajer meninggalkan kebisingan Jakarta dan pergi ke Ubud, Bali untuk menginap selama tiga hari.