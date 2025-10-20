Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Temukan Koleksi Spesial Pixar Toy Story dan Disney Zootopia di OH!SOME

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:13 WIB
OH!SOME hadirkan koleksi spesial yang terinspirasi dari Pixar Toy Story dan Disney Zootopia. Foto dok. OH!SOME

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan perayaan 30 tahun film Toy Story yang pertama kali dirilis pada 1995, retailer gaya hidup OH!SOME (Blue Origin Group), merilis dua koleksi spesial bertema Pixar Toy Story dan Disney Zootopia.

Kedua koleksi ini telah tersedia secara eksklusif di seluruh gerai mereka sejak 15 Oktober 2025 lalu.

"Kami ingin mengajak pelanggan mengenang kembali momen favorit mereka di dunia Toy Story melalui desain yang penuh nostalgia," kata Public Relations OH!SOME, Shelly, Senin (20/10).

Peluncuran ini merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang antara OH!SOME dan Disney dalam menghadirkan produk-produk kreatif bagi para pelanggan.

Tidak hanya di Indonesia, koleksi ini juga tersedia di sejumlah negara Asia lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Hong Kong.

Koleksi pertama mengusung tema Pizza Planet Diner, yang menghadirkan nuansa nostalgia adegan ikonik film Toy Story.

Koleksi ini mencakup berbagai perlengkapan gaya hidup yang fungsional dan menyenangkan, seperti kotak bento, sendok garpu portabel, botol minum panas-dingin, piring, mangkuk, magnet kulkas, serta wadah penyimpanan.

Untuk koleksi bertemakan Zootopia, diluncurkan untuk menyambut peluncuran film Disney Zootopia 2 pada November 2025 mendatang. 

OH!SOME hadirkan koleksi spesial yang terinspirasi dari Pixar Toy Story dan Disney Zootopia

