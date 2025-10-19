Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Temukan Spot Seru Seusai Nonton Livin' Fest di NICE PIK2, Dijamin Puas!

Minggu, 19 Oktober 2025 – 14:25 WIB
Temukan Spot Seru Seusai Nonton Livin' Fest di NICE PIK2, Dijamin Puas! - JPNN.COM
Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner. Foto: dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 memiliki banyak spot wisata dan kuliner yang sayang untuk dilewatin.

Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner.

“Saya kira cuma ada festival, ternyata PIK2 luas banget! Banyak tempat seru yang bisa dikunjungi setelah acara,” kata Mita (24), pengunjung asal Tangerang yang datang bareng teman-teman kantornya.

Baca Juga:

Rekomendasi Spot Menarik di PIK2

Livin’ Fest 2025 menjadi sorotan karena bergabung berbagai event keren, seperti travel fair, fun run, padel arena, festival kuliner, beauty & wellness, kriya, wastra, sampai konser K-pop bareng SUHO, ENHYPEN, dan ILLIT. 

Lebih dari 700 tenant ikut ramaikan acara hasil kolaborasi dengan Inacraft, Jakarta Coffee Week, Female Daily X Beauty, TradeMark Market, dan Garuda Travel.

Baca Juga:

Namun, buat yang masih betah nongkrong, lanjut deh eksplor destinasi PIK2 yang lagi hits banget ini.

1. Spot Instagramable di Dragon Point

Setelah menyaksikan Livin’ Fest 2025 di NICE PIK2 jangan terburu-buru pulang, karena pengunjung bisa menikmati berbagai wisata hingga kuliner.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Kuliner  Nice PIK2  Wisata  festival 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp