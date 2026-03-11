Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Tenang, RI Masih Bisa Impor Minyak dari Negara Asia Tenggara

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:30 WIB
Tenang, RI Masih Bisa Impor Minyak dari Negara Asia Tenggara - JPNN.COM
Indonesia bisa mendapatkan impor minyak dari Asia Tenggara. Foto: Antara/REUTERS/Jessica Lutz/aa

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat tidak perlu panik dan gegabah membeli atau menimbun bahan bakar minyak, terkait naiknya harga minyak dunia naik akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan stok bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi  kebutuhan masyarakat.

"Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kami cukup,” ujar Bahlil dikutip Rabu (11/3).

Baca Juga:

Bahlil menjelaskan cadangan BBM nasional yang hanya 21 hari yang hanya ada pada kapasitas penyimpangan. Jadi, saat BBM di distribusikan ke luar, maka otomatis ada juga minyak yang masuk.

“Jadi, industri nasional jalan terus, dan impor BBM enggak ada masalah," kata Bahlil.

Bahlil melanjutkan terlepas adanya krisis di negara-negara Teluk, yang ditambah dengan pembatasan akses Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Iran, pasokan BBM Indonesia masih diyakini aman.

Baca Juga:

"Di Timur Tengah itu, kami cuma important crude, minyak mentahnya, sementara minyak jadinya kami impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri," ujarnya.

Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, meskipun harga minyak mentah dunia melonjak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan stok bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan m

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga minyak  impor  impor minyak  BBM  Bahlil 
BERITA HARGA MINYAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp