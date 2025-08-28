Tenangkan Kekhawatiran Penggemar, Vidi Aldiano: Insyaallah Gua Bisa Menakar Energi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan pesan menenangkan kepada para penggemar dan kerabat yang cemas atas aktivitas padatnya di tengah melawan penyakit kanker ginjal.

Vidi menyatakan tidak perlu khawatir dan menegaskan sangat memahami batas kemampuan fisiknya dan tidak akan memaksakan diri dalam bekerja.

Dia menjelaskan selalu berusaha untuk menakar energi yang dimilikinya agar tetap bisa beraktivitas, tanpa mengorbankan kesehatan.

"Untuk teman-teman juga yang mungkin khawatir dengan kegiatan gue. Don't worry, Insyaallah gue bisa menakar energi gue juga, dan gue benar-benar selalu excited untuk bekerja," kata Vidi Aldiano melalui unggahan dalam akunnya di Instagram, dikutip Kamis (28/8).

Menurut Vidi, pandangan umum yang menyatakan seseorang dengan diagnosis kanker harus menghentikan seluruh aktivitas ialah kekeliruan besar.

Dia memiliki perspektif berbeda mengenai bagaimana penyakit seharusnya memengaruhi kehidupan seseorang.

Baginya, kondisi kesehatan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus berkarya dan menjalani kehidupan secara penuh.

Pelantun Status Palsu itu meyakini semangat untuk terus produktif menjadi bagian penting dari proses pemulihan.