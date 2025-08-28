Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tenangkan Kekhawatiran Penggemar, Vidi Aldiano: Insyaallah Gua Bisa Menakar Energi

Kamis, 28 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Tenangkan Kekhawatiran Penggemar, Vidi Aldiano: Insyaallah Gua Bisa Menakar Energi - JPNN.COM
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan pesan menenangkan kepada para penggemar dan kerabat yang cemas atas aktivitas padatnya di tengah melawan penyakit kanker ginjal.

Vidi menyatakan tidak perlu khawatir dan menegaskan sangat memahami batas kemampuan fisiknya dan tidak akan memaksakan diri dalam bekerja.

Dia menjelaskan selalu berusaha untuk menakar energi yang dimilikinya agar tetap bisa beraktivitas, tanpa mengorbankan kesehatan.

Baca Juga:

"Untuk teman-teman juga yang mungkin khawatir dengan kegiatan gue. Don't worry, Insyaallah gue bisa menakar energi gue juga, dan gue benar-benar selalu excited untuk bekerja," kata Vidi Aldiano melalui unggahan dalam akunnya di Instagram, dikutip Kamis (28/8).

Menurut Vidi, pandangan umum yang menyatakan seseorang dengan diagnosis kanker harus menghentikan seluruh aktivitas ialah kekeliruan besar.

Dia memiliki perspektif berbeda mengenai bagaimana penyakit seharusnya memengaruhi kehidupan seseorang.

Baca Juga:

Baginya, kondisi kesehatan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus berkarya dan menjalani kehidupan secara penuh.

Pelantun Status Palsu itu meyakini semangat untuk terus produktif menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Vidi Aldiano menyampaikan pesan menenangkan kepada para penggemar dan kerabat yang cemas atas aktivitas padatnya di tengah melawan penyakit kanker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vidi Aldiano  Kanker  Kanker ginjal  Kondisi Kesehatan 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp