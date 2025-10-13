Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Tenant Baru Ramaikan Kawasan PPRO di Jawa Timur

Senin, 13 Oktober 2025 – 10:59 WIB
Tenant Baru Ramaikan Kawasan PPRO di Jawa Timur - JPNN.COM
PT PP Properti secara berkelanjutan menambah sejumlah tenant dan fasilitas baru di berbagai proyek unggulannya guna meningkatkan daya tarik kawasan, sekaligus meningkatkan nilai investasinya. Foto dok PP Properti

jpnn.com, SURABAYA - PT PP Properti secara berkelanjutan menambah sejumlah tenant dan fasilitas baru di berbagai proyek unggulannya guna meningkatkan daya tarik kawasan, sekaligus meningkatkan nilai investasinya.

Rumah Makan Pagi Sore "Cita Rasa Tradisi” membuka cabang terbarunya di salah satu kawasan milik PPRO, berlokasi di Jl. Embong Sawo No. 1, Surabaya.

Acara soft launching tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Owner Pagi Sore “Cita Rasa Tradisi” Erwin, Komisaris Pagi Sore “Cita Rasa Tradisi” Ivan Fadilah, dan Direktur Pengelolaan Bisnis & HCM PPRO Nurjaman.

Baca Juga:

Kehadiran restoran legendaris yang telah menjadi ikon kuliner khas Minang ini menandai langkah ekspansinya ke Kota Surabaya untuk pertama kalinya, sekaligus memperkaya deretan tenant yang berada di kawasan strategis milik PPRO.

Sebelumnya, PPRO juga telah menghadirkan berbagai tenant baru di kawasan Surabaya Timur, tepatnya di East Market by Comunale, Grand Dharmahusada Lagoon.

Penguatan fasilitas gaya hidup tidak hanya difokuskan di Surabaya, tetapi juga terus dikembangkan pada sejumlah proyek lainnya.

Baca Juga:

VP Corporate Secretary PPRO, Afrilia Pratiwi menuturkan melalui kolaborasi dengan mitra bisnis potensial, PPRO menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dan berorientasi pada kenyamanan jangka panjang.

Afrilia menyampaikan kehadiran berbagai tenant baru ini sekaligus mencerminkan optimisme pasar terhadap potensi kawasan yang dikelola PPRO.

PPRO secara berkelanjutan menambah sejumlah tenant dan fasilitas baru di berbagai proyek unggulannya guna meningkatkan daya tarik kawasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPRO  PP Properti  PT PP Properti  Hunian 
BERITA PPRO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp