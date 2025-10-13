Tenant Baru Ramaikan Kawasan PPRO di Jawa Timur

jpnn.com, SURABAYA - PT PP Properti secara berkelanjutan menambah sejumlah tenant dan fasilitas baru di berbagai proyek unggulannya guna meningkatkan daya tarik kawasan, sekaligus meningkatkan nilai investasinya.

Rumah Makan Pagi Sore "Cita Rasa Tradisi” membuka cabang terbarunya di salah satu kawasan milik PPRO, berlokasi di Jl. Embong Sawo No. 1, Surabaya.

Acara soft launching tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Owner Pagi Sore “Cita Rasa Tradisi” Erwin, Komisaris Pagi Sore “Cita Rasa Tradisi” Ivan Fadilah, dan Direktur Pengelolaan Bisnis & HCM PPRO Nurjaman.

Kehadiran restoran legendaris yang telah menjadi ikon kuliner khas Minang ini menandai langkah ekspansinya ke Kota Surabaya untuk pertama kalinya, sekaligus memperkaya deretan tenant yang berada di kawasan strategis milik PPRO.

Sebelumnya, PPRO juga telah menghadirkan berbagai tenant baru di kawasan Surabaya Timur, tepatnya di East Market by Comunale, Grand Dharmahusada Lagoon.

Penguatan fasilitas gaya hidup tidak hanya difokuskan di Surabaya, tetapi juga terus dikembangkan pada sejumlah proyek lainnya.

VP Corporate Secretary PPRO, Afrilia Pratiwi menuturkan melalui kolaborasi dengan mitra bisnis potensial, PPRO menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dan berorientasi pada kenyamanan jangka panjang.

Afrilia menyampaikan kehadiran berbagai tenant baru ini sekaligus mencerminkan optimisme pasar terhadap potensi kawasan yang dikelola PPRO.