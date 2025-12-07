Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Tenda Perusuh

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 07 Desember 2025 – 08:32 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Tenda sudah selesai dipasang --meski bukan tenda biru. Fogging sudah dilakukan. Tetapi tetap saja tidak ada jaminan bisa mengatasi hujan dan nyamuk.

Maka saya kebut penyelesaian Rumah Gedhek --di kebun kecil milik menantu Pak Iskan di dekat Pacet, Mojokerto itu. Para Perusuh Disway ngotot kumpul di situ hari ini. Mereka sudah berdatangan sejak kemarin sore --bisa sampai 100 orang.

Tenda Perusuh

"Perusuh" adalah nama julukan untuk mereka yang sering menulis komentar di Disway.id. Nama itu datang dari mereka sendiri --setelah melihat banyaknya komentar yang usil dan usil.

Dulunya pertemuan seperti itu memang dilakukan setiap Desember. Dibarengkan dengan ulang tahun senam Dahlan Style. Ternyata mereka kurang puas. Acara ulang tahun senam itu membuat rusuh agenda internal Perusuh Disway.

Maka, sejak tahun ini pertemuan Perusuh Disway diubah pertengahan Agustus. Sekalian menghindari puncak musim hujan.

Tetapi ternyata mereka senang berhujan-hujan. Maka tanpa persetujuan menantu Pak Iskan mereka tetap ingin kumpul di bulan Desember. Mereka bilang akan datang sendiri. Membawa makanan sendiri. Mengangkut tenda sendiri.

Untungnya di secuil kebun itu ada bangunan lama. Gudang tua. Saya pikir itu bisa jadi cadangan kalau tendanya terbawa angin ribut.

Anda masih ingat, pernah ada mobil listrik warna hijau. Sederhana. Itulah mobil listrik pertama di Indonesia. Yang membuatnya: seorang sarjana teknik mesin ITB.

