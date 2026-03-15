Tenggelam di Sungai Komering, Zainudin Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU TIMUR - Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Komering, Desa Suka Negeri, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten OKU Timur, Minggu (15/3/2026) sekitar pukul 09.20 WIB

Korban diketahui bernama Zainudin (74), seorang kakek yang sebelumnya dilaporkan tenggelam pada Jumat (13/3/2026) saat menyeberangi Sungai Komering dengan cara berenang.

“Korban ditemukan pada hari ketiga pencarian dalam kondisi meninggal dunia sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond, Minggu (15/3/2026).

Baca Juga: Kakek Zainudin Tenggelam di Sungai Komering

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman.

"Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing,” ucapnya.

Raymond kemudian mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di perairan, terutama di sungai dengan arus yang cukup deras.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan guna menghindari kejadian serupa,” tutupnya. (mcr35/jpnn)