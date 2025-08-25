Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tengku Dewi Beberkan Biaya Ultah Putri Bungsunya di Bali

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:01 WIB
Tengku Dewi Beberkan Biaya Ultah Putri Bungsunya di Bali - JPNN.COM
TSelebritas Tengku Dewi menggelar pesta ulang tahun pertama putri bungsunya, Zeya, di sebuah beach club, Bali. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi mengungkapkan rincian biaya yang dikeluarkan untuk perayaan ulang tahun setahun putri bungsunya, Zeya.

Ulang tahun pertama Zeya diketahui diadakan pada sebuah beach club di Bali, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut, Tengku Dewi ditanya mengenai perkiraan anggaran yang dihabiskan untuk acara tersebut.

Baca Juga:

Tengku Dewi menjelaskan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena banyak pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Mantan istri Andrew Andika tersebut juga menambahkan banyak teman-temannya di Bali yang memberikan dukungan untuk perayaan ulang tahun Zeya.

"Karena banyak yang kerja sama jadi enggak terlalu besar, karena aku juga di Bali lumayan banyak teman-teman ya, banyak yang support juga untuk ulang tahunnya Zeya, karena pertama kali gitu kan," kata Tengku Dewi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Tengku Dewi tidak menyebutkan angka pasti mengenai total biaya yang dikeluarkan untuk perayaan ulang tahun anaknya.

Namun, menurut Tengku Dewi, biaya yang dikeluarkan tanpa kolaborasi kemungkinan mencapai puluhan juta rupiah.

Selebritas Tengku Dewi membeberkan biaya ulang tahun setahun putri bungsunya, Zeya di Beach Club.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tengku Dewi  Andrew Andika  anak Tengku Dewi  Zeya 
BERITA TENGKU DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp