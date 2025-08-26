Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tengku Dewi Beberkan Perkembangan Terkini Putri Bungsunya

Selasa, 26 Agustus 2025 – 03:09 WIB
Aktris Tengku Dewi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi mengungkapkan perkembangan terkini dari putri bungsunya, Zeya yang kini sudah mulai bisa berjalan, meski masih dalam tahap belajar.

Selain kemampuan berjalan, sang anak juga mulai mengeluarkan ocehan dan semakin aktif, bahkan sering terlibat pertengkaran kecil dengan kakaknya.

Tengku Dewi menyebutkan anak perempuannya cenderung lebih kalem dibandingkan dengan yang lain.

Namun, karena kedua anaknya masih balita, pertengkaran kecil seringkali tak terhindarkan, terutama saat sang kakak ingin bermain, tetapi justru mengganggu.

"Sudah mulai mengoceh-ngoceh, sudah mulai bawel, suka berantem sama kakaknya sama abangnya sudah mulai rusuh," ujar Tengku Dewi saat ditemui di Mampang, Jakarta Selatan.

Selain perkembangan positif, Tengku Dewi juga mengungkapkan adanya rasa cemburu dari sang kakak, terhadap perhatian yang diberikannya.

Rasa cemburu tersebut muncul karena perhatian Tengku Dewi kini terbagi. "Iya, pasti (cemburu). Sampai sekarang itu masih," ungkapnya.

Mantan istri Andrew Andhika tersebut menambahkan jika dirinya menggendong atau menyayangi Zeya, anaknya yang lain akan langsung mendekat.

