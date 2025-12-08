Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak

Senin, 08 Desember 2025 – 04:00 WIB
Tengku Dewi Pastikan Tak Batasi Komunikasi Andrew Andika dengan Anak-Anak - JPNN.COM
Tengku Dewi. Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tengku Dewi buka suara soal hubungannya dengan mantan suaminya, Andrew Andika, perihal anak-anak.

Tengku Dewi memastikan bahwa komunikasi antara anak-anak dan Andrew Andika tetap terjalin dengan baik.

Ibu dua anak itu menegaskan dirinya tak akan membatasi mantan suaminya untuk berkomunikasi dengan buah hati mereka.

Baca Juga:

"Baik. Tadi malam juga baru ketemu. Enggak ada, aku sama sekali enggak ada pembatasan," ujar Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Perempuan 37 tahun itu pun mempersilakan mantan suaminya untuk bertemu anak-anak mereka.

Tengku Dewi memastikan tak membatasi Andrew Andika untuk bertemu kedua buah hatinya.

Baca Juga:

"Masih (sering ketemu). Aku enggak ngebatasin sama sekali," tuturnya.

Dia pun memperbolehkan Andrew Andika apabila ingin mengajak jalan sang buah hati.

Tengku Dewi memastikan bahwa komunikasi antara anak-anak dan Andrew Andika tetap terjalin dengan baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tengku Dewi  Andrew Andika  Gugat Cerai  Perceraian artis 
BERITA TENGKU DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp