JPNN.com - Olahraga - Tenis

Tenis Kian Menggeliat, New Balance Hadirkan Apparel Australian Open 2026 ke Indonesia

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:15 WIB
Tenis Kian Menggeliat, New Balance Hadirkan Apparel Australian Open 2026 ke Indonesia
Salah satu brand ambassador New Ballance, Coco Gauff. Foto: Instagram/CocoGauff

jpnn.com - Brand global di bidang apparel olahraga, New Balance, kembali menegaskan eksistensinya di dunia tenis dengan menghadirkan koleksi khusus Australian Open 2026 ke Indonesia.

Peluncuran resmi dilakukan pada 16 Januari 2026, sekaligus menandai tahun ketiga New Balance dipercaya sebagai Official Partner turnamen Grand Slam yang digelar di Melbourne tersebut.

Hadirnya koleksi ini bukan sekadar merayakan kemitraan global, tetapi juga menjadi simbol makin dekatnya atmosfer Australian Open dengan penggemar tenis di Tanah Air.

Momentum tersebut terasa relevan di tengah perkembangan positif tenis Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik menanjak.

Prestasi tim tenis Indonesia yang berhasil menyabet dua medali emas nomor beregu putra dan putri di SEA Games Thailand 2025 menjadi salah satu indikator kebangkitan.

Tak hanya itu, Indonesia juga mengirim wakilnya ke Australian Open 2026 pada sektor tunggal putri, sebuah pencapaian yang menegaskan peningkatan daya saing atlet nasional di level profesional.

General Manager Brand Marketing Sports MAP Active Martina Harianda Mutis menilai tenis sebagai cabang olahraga yang bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mental dan kecerdasan bermain.

"Tenis adalah olahraga yang menuntut ketangguhan, fokus, dan strategi, sekaligus membangun budaya kompetisi yang kuat."

New Balance kembali menegaskan eksistensinya di dunia tenis dengan menghadirkan koleksi khusus Australian Open 2026 ke Indonesia.

