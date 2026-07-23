Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Tensi Geopoltik Timteng Mengkhawatirkan, Waspada Rupiah Melorot

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:43 WIB
Tensi Geopoltik Timteng Mengkhawatirkan, Waspada Rupiah Melorot - JPNN.COM
Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (23/7). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (23/7).

Pelemahan itu, seiring tensi geopolitik di Timur Tengah (Timteng) antara AS dengan Iran yang memanas.

Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah harga minyak yang kembali naik oleh tensi geopolitik di Timteng,” ucap Lukman, di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Namun, lanjut Lukman, pelemahan akan terbatas seiring mulai membaiknya sentimen domestik akhir-akhir ini.

Menurut dia, dari RDG BI (Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia) kemarin, walau mempertahankan tingkat suku bunga.

Namun, langkah BI memberi insentif baru yang di antaranya mengurangi biaya transaksi lindung nilai valuta asing dengan bank sentral dan mendorong penggunaan mata uang selain dolar AS.

Baca Juga:

"Diharapkan bisa mendukung rupiah,” ungkap dia.

Sementara itu, kurs rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis pagi, bergerak menguat 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 17.914 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.917 per USD.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (23/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  USD  kurs rupiah  Geopolitik  timteng  BI  suku bunga 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp