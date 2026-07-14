Tensi Perang AS - Iran Naik Lagi, China Menyampaikan Seruan

jpnn.com - BEIJING – Pasukan Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan yang berdampak pada lalu lintas kapal niaga di Selat Hormuz.

Pemerintah China meminta agar AS dan Iran menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan bebas pasca-aksi saling serang kedua negara tersebut.

"Selat Hormuz adalah selat untuk navigasi internasional. Memulai kembali pelayaran yang aman dan bebas di Selat tersebut secepatnya akan menguntungkan semua pihak," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (13/7).

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Senin (13/7) mengatakan telah menyerang puluhan target di berbagai lokasi sebagai bagian dari upaya mengurangi kemampuan Iran untuk melemahkan kemampuan Iran untuk terus menyerang pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Menurut CENTCOM, pasukan AS menargetkan sistem pertahanan udara Iran, lokasi radar pantai, kemampuan rudal dan drone, serta kapal-kapal kecil menggunakan pesawat tempur, kapal perang, drone udara sekali pakai (one-way attack aerial drones), dan untuk pertama kalinya, drone laut serang sekali pakai (one-way attack sea drones).

"Penyelesaian yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kekhawatiran di komunitas internasional membutuhkan tanggapan yang tepat," tambah Lin Jian.

China, ungkap Lin Jian, siap untuk terus berkomunikasi mengenai hal ini dengan negara-negara terkait dan komunitas internasional.

CENTCOM menambahkan bahwa pasukan AS "berada dalam posisi siap dan siaga untuk memastikan kebebasan bernavigasi tetap terjamin bagi kapal-kapal komersial, meskipun Iran terus melakukan agresi, intimidasi, ancaman, dan pernyataan sepihak tanpa alasan.