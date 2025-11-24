Close Banner Apps JPNN.com
Tentukan Suksesi Kepemimpinan, PDIP Jatim Gelar Konferda & Konfercab 20-21 Desember

Rabu, 17 Desember 2025 – 01:34 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) melaksanakan konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) di Surabaya, pada 20-21 Desember 2025.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah menyebut konferda dan konfercab serentak ini menjadi mekanisme partainya mengakhiri kepengurusan sebelumnya.

"Ya, sekaligus sebagai ruang suksesi untuk memilih kepemimpinan berikutnya," kata dia kepada awak media, Selasa (16/12).

Said mengatakan PDIP memakai dua mekanisme dalam menentukan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk kepengurusan partai tingkat DPC dan DPD.

Kedua mekanisme ialah usulan ranting, anak cabang, cabang, dan daerah serta memakai kewenangan DPP PDI Perjuangan.

"Itu dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis partai, dan kebutuhan regenerasi kepemimpinan," kata Said.

Selain itu, ujar dia, Konferda dan Konfercab PDIP se-Jatim akan menentukan program strategis partai.

Terlebih lagi, ungkap Said, Jatim menjadi kawasan strategis dengan populasi lebih dari 40 juta dan 70 persen di antaranya masuk usia produktif.

