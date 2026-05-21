Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ternyata Begini Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Kamis, 21 Mei 2026 – 16:28 WIB
Ternyata Begini Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur - JPNN.COM
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kronologi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada 27 April 2026.

Kecelakaan itu mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

"Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 WIB terjadi insiden kecelakaan kereta di emplasemen Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan Kereta Api Commuter Line Jakarta-Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Baca Juga:

Lewat tayangan video ilustrasi di hadapan Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, Menhub membeberkan terjadinya kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Kereta KA Commuter Line 5568A tiba pukul 20.34 WIB lebih awal satu menit di Stasiun Bekasi.

Kemudian kereta 116B Sawunggalih tiba di Bekasi pukul 20.35 WIB terlambat lima menit dari jadwal.

Baca Juga:

Kereta Api Sawunggalih berhenti di Stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang.

"Ini adalah ilustrasi grafisnya. Sawunggalih diberangkatkan 20.37 WIB dari Stasiun Bekasi. Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," kata Menhub.

Kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 itu mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stasiun Bekasi Timur  kecelakaan kereta  Dudy Purwagandhi  kecelakaan kereta Stasiun Bekasi Timur 
BERITA STASIUN BEKASI TIMUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp