Teori Harga

jpnn.com - Tanpa bermaksud memuji dan menyetujui langkahnya, saya infokan dengan nada gembira bahwa harga pembelian sawit petani sudah baik (Lihat Disway 10 Juni 2026: Mulai Move-on).

Saya pun menyalaminya. Dengan polos saya infokan bahwa para pengusaha sawit tampaknya sudah bisa menerima kebijakan ekspor satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dahlan Iskan berbincang dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.--

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Yang saya salami itu anak muda, gagah, tegap, dan berwajah serius. Bajunya putih, celana hitam. Di dadanya ada lambang yang menandakan ia anggota kabinet Presiden Prabowo.

Namanya: Sudaryono. Jabatannya: wakil menteri pertanian. Maka Anda pun sudah tahu: ia adalah salah satu dari Hambalang Boys.

"Mereka memang saya ancam, Pak. Izin kebun sawit mereka akan kami cabut," ujar Sudaryono.

"Kasihan petani sawit. Jumlah mereka 25 juta petani," tambahnya. "Kalau masih bandel akan saya laporkan ke polisi," kata Sudaryono.

Saya pun kecele. Saya pikir harga beli TBS sudah baik karena pengusaha sawit sudah melewati masa-masa marah dan penolakan mereka. Lalu mereka bisa menerima keadaan, pasrah dan move on. Ternyata bukan semua itu. Ternyata para pengusaha lebih takut oleh ancaman dari Kementerian Pertanian.