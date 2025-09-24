Tepati Janji kepada Warga, Uya Kuya Tetap Lanjutkan Proyek Tangki Septik

jpnn.com, JAKARTA - Meskipun kini berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif, Uya Kuya menegaskan komitmen untuk tetap menepati janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Salah satu janji yang menjadi fokus utamanya yakni kelanjutan proyek pembangunan septic tank atau tangki septik di salah satu kawasan Jakarta.

Uya Kuya menyatakan selalu berusaha untuk melakukan perubahan nyata, salah satunya melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

Oleh karena itu, masalah pribadi yang sedang dihadapi dan status nonaktif di parlemen tidak sedikit pun menyurutkan niat dan tekadnya untuk menyelesaikan program pembangunan di masyarakat.

"Pertama saya datang ke sini, saya, walaupun sekarang saya kena masalah, tetapi tidak menyurutkan niat saya dan tekad saya untuk menyelesaikan apa yang saya bangun di sini," kata Uya Kuya dalam video yang diunggah di Instagram, Selasa (23/9).

Uya Kuya secara tidak langsung menepis kekhawatiran masyarakat terkait proyek yang telah digagas akan terbengkalai akibat status politiknya yang berubah.

Baca Juga: Polisi Terus Memburu Provokator Lain Penjarahan Rumah Uya Kuya

Pria yang kelahiran 1975 tersebut secara spesifik menyebutkan proyek septic tank sebagai salah satu prioritas, akan terus dikawal hingga tuntas.

Program itu dianggap vital untuk peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat setempat.