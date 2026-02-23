Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tepati Janji, Menhut Serahkan SK TORA dan HKm ke Warga Banyuwangi

Senin, 23 Februari 2026 – 16:36 WIB
Tepati Janji, Menhut Serahkan SK TORA dan HKm ke Warga Banyuwangi
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Banyuwangi, Sabtu (21/2) kemarin saat menyerahkan SK TORA dan HKm. Source for JPNN

jpnn.com, BANYUWANGI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi ke masyarakat Banyuwangi pada Sabtu (21/2) kemarin.

Adapun, SK TORA yang diserahkan seluas 160,735 hektare serta HKm Transformasi seluas 492 hektare.

Raja Juli menyerahkan SK TORA dan HKm untuk menepati janji saat mendatangi Desa Temurejo, Kabupaten Banyuwangi pada Juni 2025.

Dia ketika itu menerima keluhan warga terkait belum selesainya sebagian proses SK TORA seluas sekitar 160 hektare.

"Bulan Juni tahun lalu saya sempat hadir di balai desa sini, Bapak Ibu menjadi saksi bahwa kami di Kementerian Kehutanan ketika itu berjanji,” ujar Raja Juli dalam keterangan persnya dikutip Senin ini.

Dia menuturkan warga pada Juni 2025 mempertanyakan ketidakmerataan distribusi lahan karena wilayah tetangga sudah menerima SK. 

Menjawab keresahan tersebut, Raja Juli berjanji bahwa proses SK TORA akan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

"Sekali lagi ketika itu kami berjanji bahwa dalam waktu enam bulan, yaitu bulan Desember proses SK Tora yang Bapak Ibu rindukan insyallah selesai,” ujar dia.

Menhut Raja Juli Antoni menepati janji dengan menyerahkan SK TORA dan HKm Transformasi ke warga Banyuwangi, Sabtu (21/2) kemarin.

