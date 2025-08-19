Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Tepian Narosa Siap Menyambut Ribuan Penonton Pacu Jalur Nasional 2025

Selasa, 19 Agustus 2025 – 11:09 WIB
Tepian Narosa Siap Menyambut Ribuan Penonton Pacu Jalur Nasional 2025 - JPNN.COM
Situasi di lokasi Pacu Jalur Nasional 2025, Tepian Narosa, Taluk Kuantan. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, KUANSING - Suasana di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), terlihat makin semarak pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Suasana itu terpantau sehari menjelang pembukaan Festival Pacu Jalur Nasional 2025.

Pantauan JPNN.com di lokasi, tribune penonton yang membentang di sepanjang tepian Sungai Kuantan sudah tersusun rapi dan dihiasi dengan ratusan umbul-umbul serta bendera merah putih.

Panitia juga menghadirkan tribune yang lebih megah, rapih, dan nyaman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ratusan jalur (perahu panjang khas Kuansing) dari berbagai kecamatan dan kabupaten sekitar sudah tiba di lokasi pacuan.

Jalur-jalur tersebut tampak diparkir di tepian sungai dengan hiasan warna-warni yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Selain arena pacuan, panitia juga menyiapkan panggung pesta rakyat, bazar UMKM, serta pameran budaya Melayu.

Aliran Sungai Kuantan pun terlihat lebih bersih dan bening, sehingga menambah keindahan panorama di sekitar arena pacuan.

Suasana di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), makin semarak menjelang Festival Pacu Jalur Nasional 2025.

