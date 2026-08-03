Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Internasional

Tepis Klaim Donald Trump, Iran Tegaskan tak Berunding dengan AS Soal Selat Hormuz

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:55 WIB
Tepis Klaim Donald Trump, Iran Tegaskan tak Berunding dengan AS Soal Selat Hormuz - JPNN.COM
Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com - ISTANBUL - Iran membantah tengah berunding dengan Amerika Serikat.

Pada Senin (3/8), Iran menyatakan bahwa sedang bekerja sama dengan Oman untuk membuka jalur pelayaran sementara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan pembicaraan dengan Muscat difokuskan pada upaya menjamin keamanan lalu lintas kapal di jalur perairan strategis tersebut.

Baca Juga:

"Pembahasan kami saat ini dengan Oman difokuskan pada upaya memastikan pelayaran yang aman di Selat Hormuz," kata Baqaei, seperti dikutip kantor berita semi-resmi Fars.

"Kami berupaya membangun jalur sementara sesegera mungkin melalui kerja sama dengan Oman agar keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dapat terjamin," ujarnya.

Baqaei juga membantah laporan mengenai perundingan antara Teheran dan Washington. "Kami tidak sedang berunding dengan Amerika Serikat," katanya.

Baca Juga:

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran akan dimulai pada Senin sore.

Trump optimistis kesepakatan mengenai Selat Hormuz dan program denuklirisasi Iran dapat segera dicapai.

Tepis klaim Donald Trump, Iran menegaskan tidak berunding dengan Amerika Serikat soal Selat Hormuz.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Donald Trump  Selat Hormuz  Oman  Amerika 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp