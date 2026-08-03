Tepis Klaim Donald Trump, Iran Tegaskan tak Berunding dengan AS Soal Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Iran membantah tengah berunding dengan Amerika Serikat.

Pada Senin (3/8), Iran menyatakan bahwa sedang bekerja sama dengan Oman untuk membuka jalur pelayaran sementara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan pembicaraan dengan Muscat difokuskan pada upaya menjamin keamanan lalu lintas kapal di jalur perairan strategis tersebut.

"Pembahasan kami saat ini dengan Oman difokuskan pada upaya memastikan pelayaran yang aman di Selat Hormuz," kata Baqaei, seperti dikutip kantor berita semi-resmi Fars.

"Kami berupaya membangun jalur sementara sesegera mungkin melalui kerja sama dengan Oman agar keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dapat terjamin," ujarnya.

Baqaei juga membantah laporan mengenai perundingan antara Teheran dan Washington. "Kami tidak sedang berunding dengan Amerika Serikat," katanya.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran akan dimulai pada Senin sore.

Trump optimistis kesepakatan mengenai Selat Hormuz dan program denuklirisasi Iran dapat segera dicapai.