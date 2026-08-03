Ter Stegen Segera Gabung Ajax, Maarten Paes Terancam?

jpnn.com - Maarten Paes harus bersiap menghadapi persaingan sengit di Ajax Amsterdam. Marc-Andre ter Stegen kabarnya tinggal selangkah lagi bergabung klub asal Belanda tersebut.

Ter Stegen telah bertolak ke Negeri Kincir Angin untuk menjalani pemeriksaan medis, yang menjadi tahapan terakhir sebelum proses kepindahannya dari Barcelona benar-benar rampung.

Transfer kiper asal Jerman itu sempat tertunda cukup lama karena kedua klub belum menemukan titik temu terkait pembagian gaji sang pemain.

Perbedaan regulasi pajak di Spanyol dan Belanda membuat negosiasi berjalan alot. Namun, situasi itu kini berhasil diselesaikan setelah Barcelona bersedia menanggung sebagian besar gaji Ter Stegen selama masa peminjaman.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi penjaga gawang berusia 34 tahun itu untuk segera berkostum Ajax pada musim 2026/2027.

Hansi Flick Tak Lagi Memilih Ter Stegen

Keputusan Barcelona melepas Ter Stegen tidak lepas dari perubahan komposisi penjaga gawang di bawah arahan Hansi Flick.

Joan Garcia kini menjadi pilihan utama, sedangkan Wojciech Szczesny diplot sebagai pelapis. Situasi tersebut membuat Ter Stegen kehilangan tempat setelah lebih dari satu dekade menjadi andalan Blaugrana.

Kiper yang bergabung sejak 2014 itu sebelumnya mencatatkan lebih dari 400 penampilan bersama Barcelona. Namun, cedera yang berulang serta persaingan di dalam skuad membuat masa depannya berubah.