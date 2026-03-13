Tera Garden Citra Maja City Jadi Pilihan Destinasi Wisata Keluarga Saat Libur Idulfitri

jpnn.com - Masyarakat umumnya memanfaatkan momen libur Idulfitri untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga.

Kawasan kota terpadu Citra Maja City yang dikembangkan oleh Ciputra Group seluas lebih dari 2 ribu hektare ini menjadi salah satu pilihan tempat tinggal yang tidak hanya menghadirkan hunian yang nyaman, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang gaya hidup dan rekreasi bagi penghuninya.

Dikembangkan sebagai kota mandiri yang terus bertumbuh, Citra Maja City menawarkan lingkungan yang tertata dengan konsep modern, didukung berbagai fasilitas kawasan, ruang terbuka hijau, serta akses KRL yang mudah.

Salah satu keunggulan utama kawasan ini adalah lokasinya yang sangat dekat dengan Stasiun Maja dengan jarak sekitar 500 meter dari kawasan Citra Maja City.

Kedekatan ini memberikan kemudahan mobilitas bagi penghuni maupun masyarakat yang ingin berkunjung menggunakan transportasi publik, sehingga kawasan ini semakin mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

Tidak hanya hunian, di dalam kawasan Citra Maja City terdapat Tera Garden, sebuah taman hiburan keluarga yang menjadi salah satu destinasi rekreasi bagi masyarakat, khususnya pada momen libur Idulfitri.

Tera Garden dirancang sebagai ruang rekreasi terbuka dengan berbagai wahana dan aktivitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan usia, menjadikannya pilihan tempat berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tera Garden menawarkan beragam fasilitas hiburan, mulai dari area bermain anak, taman tematik yang menarik untuk berfoto, hingga ruang terbuka yang nyaman untuk bersantai.