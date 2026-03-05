Terang Di Gelap Cahaya, Agrikulture Merayakan Ironi

jpnn.com, JAKARTA - Unit dance-punk asal Jakarta, Agrikulture, kembali menghadirkan lagu terbaru yang bertitel Terang Di Gelap Cahaya.

Lagu tersebut menjadi penegasan identitas Agrikulture sebagai band yang konsisten meramu groove, ironi, dan refleksi hidup urban ke dalam komposisi yang memicu gerak tubuh sekaligus kerja pikiran.

Terinspirasi oleh semangat dance-punk dan post-punk ala Talking Heads hingga The Rapture, Agrikulture tetap menjadikan bass dan ritme sebagai fondasi utama.

Namun, sebagai entitas yang lahir dari latar belakang DJ, Agrikulture tidak membatasi diri pada satu pakem. Dalam Terang Di Gelap Cahaya, elemen funk, disco, dan new wave melebur menjadi sebuah arsitektur musik yang repetitif namun kaya akan lapisan emosi subtil.

Bila lagu sebelumnya, Cerah Hari Ini menangkap optimisme spontan, Terang Di Gelap Cahaya hadir dengan perspektif yang lebih matang.

Lagu tersebut lahir dari kegelisahan yang sangat personal, sebuah curahan rasa tentang pencarian jawaban, ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan, tanpa benar-benar tahu harus memulai dari mana. Alih-alih berteriak, keresahan itu 'menyapa lewat nada', menjadikan musik sebagai medium paling jujur untuk berbicara ketika kata-kata terasa tidak cukup.

Secara lirik, Agrikulture tetap setia pada gaya observasional: lugas, ironis, dan bebas dari romantisasi emosi berlebihan. Pilihan kata yang minimalis bukan tanpa alasan, kadang ketika seseorang terlalu resah, justru menjadi hampir tidak bersuara.

"Lagu ini adalah pengingat tentang bertahan dan menemukan makna terang versi masing-masing, bahkan ketika cahaya terasa samar," ungkap Agrikulture.